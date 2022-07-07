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Україна

Туреччина відпустила затриманий російський корабель з вкраденим в Україні зерном, — МЗС

13:17 7 липня 2022
суховантаж

Російському кораблю «Жибек жоли», яке перевозило українське зерно, увечері 6 липня дали залишити турецький порт Карасу. Про це повідомили в українському МЗС.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла цю інформацію та звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування цієї ситуації та надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам у майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Посла Туреччини у Києві запросили до Міністерства закордонних справ України для роз'яснення ситуації.

Нагадаємо, суховантажне судно «Жибек жоли» залишило окупований росією Бердянськ з приблизно 7 тисячами тонн зерна на борту. Україна закликала Туреччину не пропускати кораблі з краденим українським зерном. Після цього судно затримали у Туреччині.

Як відомо, росіяни вивозять з окупованих українських територій не лише зерно, а й сільськогосподарську техніку, обладнання, метал та багато іншого.

Фото: KTZ

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