Російські голодранці крадуть в Україні комбайни, зерно та будматеріали

Ворог у Запорізькій області проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. А на тимчасово зайнятих територіях області розгорнуто склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту й відновлення пошкодженої техніки. Крім того, продовжуються терористично-насильницькі дії щодо цивільного населення. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю:

«У місті Оріхів у дворі багатоповерхівки виявлено труп місцевого жителя 1939 р.н., який загинув під час артилерійського обстрілу російськими терористами. Отримали порання різного ступеню тяжкості ще троє місцевих жителі. В селі Новоандріївка Пологівського району попав під ворожий артобстріл чоловік 1981 р.н., в результаті чого отримав тяжкі проникаючі осколкові поранення, та після його госпіталізації життя врятувати не вдалося. У селі Петрівка під час проведення польових робіт на ворожій міні підірвався трактор, водій загинув на місці. У Мелітополі окупанти викрали місцевого чоловіка 1983 р.н., майора служби цивільного захисту. В смт Андріївка Бердянського району російськими злочинцями були викрадені двоє місцевих жителів 1998 р.н. та 1999 р.н., колишні військовослужбовці за контрактом ЗС України».

Поміж іншим, російські голодранці крадуть сільськогосподарське обладнання, зерно й будівельні матеріали. Викрадена техніка з дилерського центру John Deere в Мелітополі вказує на організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт. Дикуни вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Завдяки GPS на техніці вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні. Також крадуть зерно та везуть його до Криму.

«Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір колаборантів, демонструючи, яким насправді є „русский мир“. Самопроголошений або призначений окупаційними військами „мер-колаборант“ Бердянська — місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко раніше був засуджений за педофілію. Разом з цим „заступником мера“ загарбники призначили двірника. „Керівником“ РАЦСу — прибиральницю. А псевдополіція окупантів почала обдзвонювати місцевих мешканців та вимагати явитися до терористичної псевдоадміністрації».

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