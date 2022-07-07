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Наталя Могилевська вперше зізналася, що має коханого чоловіка

15:18 7 липня 2022
Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська, яка заговорила раніше про усиновлення дитини, зізналася, що має коханого чоловіка, вона знову закохана та щаслива. Наталя вперше розповіла про свого обранця в інтерв'ю програмі «Сніданок з 1+1».

«Ми разом із коханим допомогли поїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика», — поділилася Могилевська.

Наталя розповіла, що вони познайомилися в перші дні війни і з того часу практично не розлучаються. Коханий підтримує її та супроводжує під час виступів. Ім'я свого обранця співачка не розкриває. Говорить лише, що довгий час він жив у США, а зараз повернувся до України.

«Він старший за мене. Він не військовий, але ми познайомилися у перші дні війни та відвезли величезну кількість дітей, людей, мою сестру на 8 місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як закінчиться війна», — пообіцяла Могилевська розкрити подробиці.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, що рашисти зробили з її будинком у Бучі.

Також співачка зізналася, що під час війни втратила рідного дядька, який мешкав в окупованому Маріуполі.

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