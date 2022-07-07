Наталя Могилевська вперше зізналася, що має коханого чоловіка
Співачка Наталія Могилевська, яка заговорила раніше про усиновлення дитини, зізналася, що має коханого чоловіка, вона знову закохана та щаслива. Наталя вперше розповіла про свого обранця в інтерв'ю програмі «Сніданок з 1+1».
«Ми разом із коханим допомогли поїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика», — поділилася Могилевська.
Наталя розповіла, що вони познайомилися в перші дні війни і з того часу практично не розлучаються. Коханий підтримує її та супроводжує під час виступів. Ім'я свого обранця співачка не розкриває. Говорить лише, що довгий час він жив у США, а зараз повернувся до України.
«Він старший за мене. Він не військовий, але ми познайомилися у перші дні війни та відвезли величезну кількість дітей, людей, мою сестру на 8 місяці вагітності. Я розповім історію нашого з ним знайомства, як закінчиться війна», — пообіцяла Могилевська розкрити подробиці.
Раніше Наталія Могилевська розповіла, що рашисти зробили з її будинком у Бучі.
Також співачка зізналася, що під час війни втратила рідного дядька, який мешкав в окупованому Маріуполі.384
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