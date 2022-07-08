Замах на колишнього прем'єр-міністра Японії Абе потрапив на відео: що відомо

У п'ятницю, 8 липня, в Японії було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе. У рамках передвиборчої кампанії 67-річний політик виступав із промовою у місті Нара. До нього ззаду підійшов на близьку відстань невідомий і вистрілив двічі з рушниці.

«Абе доправили до лікарні. За останніми даними, у нього зупинка серцево-легеневої системи. Це може означати, що він мертвий, але це поки що офіційно не підтверджено», — повідомляє BBC.

Люди схилилися над пораненим Сіндзо Абе

Місце, де було скоєно замах

У Японії термін «зупинка серцево-легеневої системи» використовується для позначення клінічної смерті, стверджує AFP.

Японські телеканали повідомляють, що Абе у лікарні подав ознаки життя, проте його стан залишається критичним. Загроза смерті не минула.

Абе доправили до лікарні гелікоптером

Стрілка затримали одразу після замаху. Відомо, що йому 42 роки. Мотив з'ясовується.

Момент затримання стрільця

Сіндзо Абе залишався на посаді прем'єр-міністра рекордно довго для Японії. Вперше він очолив кабінет міністрів у вересні 2006 року. Через рік пішов у відставку за станом здоров'я, але згодом повернувся до роботи. Загалом Абе керував урядом понад 2800 днів. У серпні 2020 року політик несподівано оголосив про відставку. Після цього він залишався однією з найвпливовіших постатей у японській політиці.

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