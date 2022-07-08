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Шоу-бізнес

Джамала стане учасницею польських «Танців із зірками»

13:14 8 липня 2022
Джамала

Українська співачка, переможниця «Євробачення-2016″ Джамала, яка через війну вперше за три місяці вийшла на прогулянку з дітьми», стане учасницею 13 сезону «Танців із зірками» у Польщі. Про це посилаючись на неофіційні джерела, повідомляє портал Wirtualnemedia.pl. Видання назвало імена дев'яти учасників танцювального шоу, серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен та модель.

Вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.

Одним із учасників став архітектор та модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті «Прекрасний принц», учасниками якого були чоловіки.

Про участь одностатевої пари повідомляється на офіційній сторінці «Танців» в Інстаграм.

Прем'єра шоу відбудеться цієї осені.

Джамала поки що можливої участі не коментувала. Поки вона анонсувала лише низку благодійних концертів у Європі.

Нагадаємо, Джамала брала участь в українських «Танців із зірками», де посіла дев'яте місце.

Переможцем останнього сезону став актор Артур Логай.

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