Джамала стане учасницею польських «Танців із зірками»
Українська співачка, переможниця «Євробачення-2016″ Джамала, яка через війну вперше за три місяці вийшла на прогулянку з дітьми», стане учасницею 13 сезону «Танців із зірками» у Польщі. Про це посилаючись на неофіційні джерела, повідомляє портал Wirtualnemedia.pl. Видання назвало імена дев'яти учасників танцювального шоу, серед них відомий детектив, інстаблогер, спортсмен та модель.
Вперше в історії польського проекту на паркет вийде одностатева пара.
Одним із учасників став архітектор та модель Яцек Єлонек, який був головним героєм гей-реаліті «Прекрасний принц», учасниками якого були чоловіки.
Про участь одностатевої пари повідомляється на офіційній сторінці «Танців» в Інстаграм.
Прем'єра шоу відбудеться цієї осені.
Джамала поки що можливої участі не коментувала. Поки вона анонсувала лише низку благодійних концертів у Європі.
Нагадаємо, Джамала брала участь в українських «Танців із зірками», де посіла дев'яте місце.
Переможцем останнього сезону став актор Артур Логай.44
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