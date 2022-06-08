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«Почуття ніби з минулого життя»: Джамала вперше за три місяці вийшла на прогулянку з дітьми

14:15 8 червня 2022
Джамала

Співачка Джамала, яка з початку російського вторгнення вивезла дітей до родичів до Туреччини, а сама їздить по світу з благодійними концертами на допомогу Україні, вперше за три місяці протистояння змогла спокійно прогулятися із синами. У щільному графіку артистки видався вільний день і вона вирішила показати хлопчикам Стамбул, насолодитися проведенням часу разом.

В Інстаграм Джамала показала, як виросли її хлопчики.

«Звичайна радість уперше за три місяці вийти на прогулянку з дітьми до центру Стамбула. Показати їм місто. Почуття ніби з минулого життя. Без зайвих слів», — написала співачка.

Джамала показала синам старовинну мечеть Айя-Софія.

Нагадаємо, Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим виховують 4-річного Еміра-Рахмана та однорічного Селіма-Гірая. Чоловік артистки залишається в Україні, а хлопчики — із родичами в Туреччині. Джамала бере участь у міжнародних проектах на підтримку України у всьому світі, дає безліч інтерв'ю іноземним ЗМІ, розповідаючи правду про війну в Україні, допомагає збирати кошти.

Співачка продала свою ексклюзивну сукню-вишиванку, в якій відкривала «Євробачення» у Києві.

Нещодавно співачка отримала престижну премію в США.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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