Дружина Євгена Кошового чуттєво привітала його з 15-ю річницею весілля

Керівник студії «Квартал 95» Євген Кошовий з дружиною Ксенією, які нещодавно зробили патріотичні тату, відзначають день народження їхньої родини — 15-ту річницю весілля. Ксенія опублікувала рідкісне фото із одруження та чуттєво привітала чоловіка з важливою датою. Вона пише, що всі ці роки щаслива з коханим, готова бути з ним у радості та в горі, багатстві та бідності, у підвалі та на волі.

«15 років. У багатстві та бідності, у горі та в радощах, у підвалі та на волі, у мирний час та у війну — люблю тебе, мій Євгеній», — підписала світлину Ксенія.

Нагадаємо, Євген та Ксенія одружилися у 2007 році. Подружжя виховує дочок Варвару та Серафиму.

Під час відпочинку на Мальдівах у січні цього року подружжя повторило весільні обітниці, влаштувавши красиву церемонію на березі океану. Це було у минулому житті.

Фото instagram.com/yalta

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