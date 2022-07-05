«Той, хто любить Україну, має бути з нами»: Євген Кошовий з дружиною зважилися на сміливі тату

Відомий гуморист, керівник студії «Квартал 95» Євген Кошовий, який взяв участь у записі патріотичного хіта «Україна переможе», із дружиною Ксенією наважилися на сміливі тату. Вони набили патріотичні рядки. Результат показали в Інстаграмі.

Євген розповів, що його надихнула і пісня Кузьми Скрябіна «Коломійки». На лівій руці гумориста тепер красуються рядки: «Той, хто любить Україну, має бути з нами».

Кузьма співав цю пісню у 2014 році, щоразу вигадуючи нові слова та висміюючи російських окупантів та кривавого тирана путіна.

Кошовий також зазначив, що завжди був патріотом ще до того, як це стало модним.

«Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом», — наголосив Кошовий на іншій руці.

Патріотичне тату зробив і дружина гумориста Ксенія. На спині вона зробила напис «вільна» та «незламна». А ключицю прикрасила мінімалістичним малюнком.

Раніше Кошові показали дочку, що подорослішала, Варю. Дівчинка виросла справжньою красунею.

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