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«Сяє яскравіше за сонце»: 14-річна дочка Євгена Кошового Варвара вразила шанувальників «дорослим виглядом» (фото)

18:31 10 червня 2022
Варвара Кошова

Старша дочка зірки «Вечірнього Кварталу» Євгена Кошового продовжує дивувати шанувальників, перетворюючись з «симпатичної крихітки» на чарівну дівчину.

Варвара вкотре змінила аккаунт у соціальній мережі та опублікувала своє «доросле» фото.

Для селфі Варя нанесла на обличчя легкий макіяж, завдяки якому стала виглядати набагато старшою за свої роки.

І шанувальники не забули відзначити це, засипавши юну красуню коментарями.

«Варя, ти прекрасна», «Тобі дуже йдуть ці кіски», «Неймовірно красива», «Вау!», «Сяє яскравіше сонця», — пишуть фоловери дівчини.

Нагадаємо, Варвара Кошова — донька Євгена Кошового та Ксенії Кошової. Відомо, що дівчина займається танцями, вокалом. Вона брала участь у багатьох шоу, серед яких «Голос країни. Діти» та «Розсміши коміка». Зараз Варя перебуває у Болгарії, куди батьки відправили її через небезпечну ситуацію в Україні.

Фото instagram.com/kosshevayaa/

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