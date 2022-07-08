Лавров достроково залишив саміт G20 на Балі через бойкот з боку Заходу

У п'ятницю, 8 липня, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров достроково залишив саміт G20, який проходить на острові Балі, Індонезія. Про це повідомляє німецький журнал Der Spiegel з посиланням на офіційну інформацію, яку видання отримало у відповідь на свій запит від представниці МЗС росії Марії Захарової.

У роботі саміту беруть участь міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки». Вони мають узгодити порядок денний майбутнього саміту лідерів держав та урядів G20, який заплановано на осінь в Індонезії. Уряд цієї країни запросив взяти участь у зустрічі президента росії володимира путіна, проти чого заперечують США, Великобританія, Канада та низка інших країн.

Лавров прилетів до Балі 7 липня. Він з'явився на звану вечерю, влаштовану господарями саміту. Дізнавшись, що там буде російський міністр, більшість учасників саміту проігнорували вечерю.

Вранці 8 липня державний секретар США Ентоні Блінкен відмовився від участі у спільній фотосесії. У результаті її скасували.

Лавров був присутній на ранковій сесії, згодом виступив перед журналістами. Він розкритикував Захід, звинуватив США та їхніх союзників у всіх бідах, з якими зіткнулася останнім часом світова спільнота. Лавров заявив, що Захід намагається руками України перемогти Росію.

Захарова офіційно підтвердила, що глава МЗС Росії не братиме участі в післяобідній сесії й не прийде на великий прийом, куди запрошено всіх учасників саміту. Лавров має намір провести ще кілька двосторонніх зустрічей, після чого залишить саміт.

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