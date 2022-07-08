Це футбол чи UFC? Голкіпер кумедно «привіз» пенальті у свої ворота (відео)

Кумедний епізод, який цілком міг закінчитися тяжкими наслідками, стався в матчі чемпіонату Ефіопії між командами «Сент-Джордж» та «Бахір Дар Канема».

Наприкінці першого тайму господарі атакували на ворота суперників, але воротар «Бахір Дар Канема» Фасіль Гебремікаел у стрибку забрав м'яча у своєму штрафному майданчику. Щоправда, при цьому вирішив додати ефектності, і зробив сальто у повітрі зі сферою в руках — як наслідок, двома ногами, у стилі кунг-фу чи UFC, врізався у корпус нападника «Сент-Джорджа».

Арбітру нічого не залишалося, як призначити пенальті (щоправда, сам порушник обійшовся без дисциплінарного покарання), але в підсумку голкіпер вийшов «сухим із води» — після удару з 11-метрової позначки м'яч пролетів повз ворота.

Un dia cualquiera en la Liga de Etiopía pic.twitter.com/FI2BCbhepv — Futbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 7, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар поцілив супернику пляшкою в голову та спровокував масову бійку.

Фото — скріншот із відео

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