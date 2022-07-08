«Використовуємо квіти, коли багато ще не розкритих бутонів»: травник розповів, як заготовляти звіробій

Звіробій входить до списку найкорисніших рослин. Він позитивно впливає на енергетику людини, а про його користь для здоров'я можна розповідати годинами. Як правильно заготовити звіробій, розповів травник Андрій Форсюк.

— Висота зрізання трави звіробою залежить від наявності достатньої кількості зелених листочків на стеблі, тобто зрізаємо лише вкриті листям верхівки стебел із суцвіттями. Найбільша концентрація діючих активних речовин — на початку цвітіння.

— Коли краще збирати траву?

— Збираємо звіробій зранку (після роси) або увечері (до роси). Заготівля не повинна тривати довго, адже вже через дві години сировину потрібно розстелити для якісного висушування. Сушіння відбувається у природній спосіб, під накриттям у добре провітрюваному приміщенні. Такий спосіб триваліший і потребує додаткового контролю та перегортання, але при сприятливих погодних умовах сировина виходить якіснішою, ніж при штучному сушінні. Термін придатності сировини звіробою — 3 роки, але ми використовуємо його у своїх фіточаях не довше ніж 1,5 року. Особливу увагу приділяємо звіробою, який тільки-но розпочав цвітіння і має велику кількість ще не розкритих бутонів.

— Чим корисний настій цієї трави?

— Раджу його використовувати у лікуванні застійних процесів у печінці та жовчному міхурі, гепатитів, гастритів, хронічних колітів. Корисний звіробій при розладах шлунково-кишкового тракту, метеоризмі, при порушенні функціональності нирок, пов'язаному із затримкою рідини в організмі. Звіробій виступає як діуретик, тому його можна застосовувати як допоміжний засіб при сечокам'яній хворобі. Рекомендована кількість звіробою у кількості відвару — 1−2 столові ложки рослини, заварені у 250 мл окропу. Кип'ятити слід 10 хвилин, після чого випивати в теплому вигляді. Споживати на день не більше однієї такої порції.

— А чим корисна для людини олія звіробою?

— Для приготування олії звіробою ми використовуємо квіти у стадії, коли багато ще не розкритих жовтих бутонів. Якщо роздушити такий бутон між пальцями, то вони зафарбуються у насичено червоний колір. Завдяки сильним протизапальним, в'яжучим, бактеріостатичним властивостям олія звіробою є незамінним засобом при опіках (якщо застосувати одразу після охолодження місця опіку, то не буде навіть пухиря; повертає нормальний колір шкіри у місцях, де опікові ушкодження є застарілими), при пролежнях, при лишаї обличчя, для лікування дітей при пітниці, кропивниці, діатезі, при хворобах ротової порожнини.

Також олію звіробою застосовують як лікувально-косметичний засіб при різноманітних проблемах шкіри — як жирної, так і сухої. Завдяки своїм регенерувальним властивостям відновлює шкіру, повертаючи природну гладкість та пружність. Олія звіробою — це потужний антиоксидант, який уповільнює окислювальні процеси у шкірі, що своєю чергою уповільнює її старіння. При втиранні у шкіру голови за 20−30 хвилин до миття сприяє позбавленню від лупи та себореї. Зовнішньо олію звіробою застосовують для догляду за шкірою немовлят (від зопрілости, почервоніння і припухлості шкіри), для лікування опіків, обморожень, синців, пролежнів, виразок та ран (прикладати змочені олією серветки на 15−20 хвилин), при лікуванні остеохондрозу (як масажно-лікувальний засіб), при лікуванні герпесу, вугрів та інших висипів. Невелику кількість наносять на ураженні ділянки тіла 2−3 рази на день, не змивати. Завдяки фотосенсибілізуючому ефекту препарати звіробою підвищують чутливість шкіри до сонячних променів, тому слід обмежити час перебування під прямими сонячними промінями до 15 хвилин або за потребою прикрити щільним одягом оброблені олією ділянки тіла.

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