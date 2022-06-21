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Клуб споживачів

«Треба замочити в теплій воді»: як виростити фенхель на ділянці

22:20 21 червня 2022
фенхель

Останнім часом дедалі більше господарів вирощують на своїх ділянках фенхель — його ще називають ганусовим кропом, бо наземна частина схожа на звичайний кріп, а тонкий солодкуватий аромат нагадує аніс. У плодах-цибулинах містяться вітаміни, мікроелементи, ефірні масла. Втім, схожість насіння часто низька, але господар з Вінниччини Віталій Поймало розповів, що робити, аби цього не сталось.

«Перед тим як посадити фенхель, необхідно заздалегідь підготувати грядку під посів: ґрунт за необхідності вапнують, вносять перегній з розрахунком — 1 відро на 1 м², тирса — 2 л банка, суперфосфат — 2 ст. ложки. Насіння овочевого фенхелю можна сіяти рано навесні або під зиму на глибину 2 см. Перед посівом насіння обов'язково треба замочити в теплій воді та на 2−3 дні вкрити мішковиною. Потім підсушити та висівати. За час зростання фенхель можна двічі підгодувати настоєм коров'яку. Протягом літа з рослини можна зривати зелень (до цвітіння), а до осені — й насіння».

Фенхель слід збирати тоді, коли діаметр потовщення біля основи прикореневої розетки досягне 8−10 см.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про добриво з кропиви, яким культурам це підживлення піде на користь, а яким може зашкодити.

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