Джерело вітаміну С: як правильно заготовляти та сушити листя смородини

Дачна ділянка може порадувати не лише врожаєм овочів чи фруктів, а й корисними рослинами з лікувальними властивостями. Якщо їх правильно підготувати, то вони допоможуть боротися з недугами, як, наприклад, мати-й-мачуха. Головне, знати, коли збирати та як правильно сушити.

Початок червня — саме час заготовляти та сушити цінну лікарську сировину: смородиновий лист. Молоде листя чорної смородини в цей період містить максимальну кількість вітаміну С і виявляється найбільш корисним для нашого організму, стверджують автори «Моя дача. Сад і город».

Приступаючи до збирання листя, слід пам'ятати:

Заготовляти можна тільки здорове, не пошкоджене і нічим не оброблене листя. Кущі повинні зростати подалі від доріг та промислових об'єктів.

Можна брати листя і садових, і дикорослих кущів чорної смородини.

Листя збирають до дозрівання плодів, оптимальний час — під час цвітіння.

Зібране сушать у тіні або у добре провітрюваному приміщенні.

Для цілорічного вживання молоде листя можна заквашувати у розсолі.

Лист смородини у чаї — не тільки корисно, а й просто смачно. На дачі, де є й інші фруктові кущі, можна приготувати такий напій:

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400 мл джерельної або колодязної води;

2 чайні ложки чорного чаю;

4 листочки чорної смородини;

2 листочки садової малини;

3 листочки м'яти;

½ чайної ложки ромашки.

Раніше травник Андрій Форсюк розповів, як вибирати і в якому вигляді краще вживати імбир, який має бактерицидну дію.

Фото Pixabay

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