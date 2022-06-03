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Здоров'я та медицина

Джерело вітаміну С: як правильно заготовляти та сушити листя смородини

16:28 3 червня 2022
Смородина

Дачна ділянка може порадувати не лише врожаєм овочів чи фруктів, а й корисними рослинами з лікувальними властивостями. Якщо їх правильно підготувати, то вони допоможуть боротися з недугами, як, наприклад, мати-й-мачуха. Головне, знати, коли збирати та як правильно сушити.

Початок червня — саме час заготовляти та сушити цінну лікарську сировину: смородиновий лист. Молоде листя чорної смородини в цей період містить максимальну кількість вітаміну С і виявляється найбільш корисним для нашого організму, стверджують автори «Моя дача. Сад і город».

Приступаючи до збирання листя, слід пам'ятати:

  • Заготовляти можна тільки здорове, не пошкоджене і нічим не оброблене листя. Кущі повинні зростати подалі від доріг та промислових об'єктів.
  • Можна брати листя і садових, і дикорослих кущів чорної смородини.
  • Листя збирають до дозрівання плодів, оптимальний час — під час цвітіння.
  • Зібране сушать у тіні або у добре провітрюваному приміщенні.
  • Для цілорічного вживання молоде листя можна заквашувати у розсолі.

Лист смородини у чаї — не тільки корисно, а й просто смачно. На дачі, де є й інші фруктові кущі, можна приготувати такий напій:

  • 400 мл джерельної або колодязної води;
  • 2 чайні ложки чорного чаю;
  • 4 листочки чорної смородини;
  • 2 листочки садової малини;
  • 3 листочки м'яти;
  • ½ чайної ложки ромашки.

Раніше травник Андрій Форсюк розповів, як вибирати і в якому вигляді краще вживати імбир, який має бактерицидну дію.

Фото Pixabay

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