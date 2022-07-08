«Право слід поважати»: колишньому нардепу-зраднику Киві відмовили в апеляції у справі Катерини Гандзюк

7 липня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції Іллі Киві, колишньому народному депутату, якого нині підозрюють у державній зраді.

«Він хотів оскаржити рішення Солом’янського районного суду столиці 2019 року. За цим рішенням колишній народний депутат мав спростувати в ефірі телеканалу „Еспресо. TV“ свої неправдиві заяви, що Катерина Гандзюк розкрадала міський бюджет. Телеканал заявляв, що готовий надати ефірний час Іллі Киві для спростування поширеної ним неправдивої інформації щодо Катерини Гандзюк, — повідомив адвокат практики захисту ділової репутації Юрій Мельник. - Проте цього не сталося та рішення суду екснардеп так і не виконав. Це стало підставою для порушення проти нього кримінального провадження. І ось наприкінці минулого року Кива заявив, що не знав про розгляд справи у суді та не мав уявлення про існування такого рішення. Хоча його про це повідомили, крім того, факт ухвалення рішення та відкриття виконавчого провадження широко висвітлювався у ЗМІ. Тому Кива подав спершу заяву про перегляд заочного рішення, а коли в її задоволенні йому відмовили, подав апеляційну скаргу. У нашій країні діє принцип верховенства права. Кожен, незалежно від того, депутат він чи ні, має його поважати. А тому — зобов’язаний виконувати судові рішення».

Нагадаємо, у червні минулого року вже колишній народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива заявив, що готовий взяти на поруки ексголову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують у вбивстві активістки Катерини Гандзюк…

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