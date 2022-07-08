Готується «на вихід»: Роналду не допоможе «МЮ» в азіатському турне

Англійський «Манчестер Юнайтед», новим головним тренером якого став голландець Ерік тен Хаг, схоже, більше не розраховує на п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Криштіану Роналду.

Португалець пропустив старт підготовки «червоних дияволів», не з'явившись на жодне з тренувань у Манчестері, а також не був включений до списку футболістів, які вирушать у передсезонне турне до Таїланду (перший матч «МЮ» зіграє вже 12 липня проти «Ліверпуля») .

На офіційному клубному сайті пояснили відсутність Криштіану «додатковою відпусткою для вирішення сімейних проблем». Але всюдисущі журналісти дізналися, що агенти 37-річного Роналду активно шукають новий клуб для футболіста. Зокрема, одним із головних претендентів на португальця називають мюнхенську «Баварію», також серед можливих варіантів продовження кар'єри — лондонський «Челсі», який змінив власника.

Додамо, що Криштіану перейшов до «МЮ» з туринського «Ювентуса» влітку минулого року. За минулий сезон португалець провів у складі «червоних дияволів» 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 м'ячі та віддав 3 гольові передачі. Щоправда, незважаючи на результативність Роналду, «МЮ» не зміг забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів-2022/2023, що спонукало КріРо шукати собі новий клуб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «МЮ» Гаррі Магуайр таємно одружився з красунею-брюнеткою.

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