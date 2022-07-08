35.02 / 35.93 35.56 / 36.78
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Кім Кардаш'ян у білому бікіні наочно продемонструвала, що означає схуднути майже на 10 кг

21:51 8 липня 2022
Кім Кардаш'ян

Американська зірка реаліті-шоу та бізнеследі Кім Кардаш'ян нещодавно заявила мільйонам своїх шанувальників, що схудла на 9,5 кг. Дехто їй не повірив. Річ у тому, що кілька років тому Кім уже хвалилася в соцмережах тим, що їй вдалося скинути зайву вагу, і навіть розміщувала в Instagram фото як доказ. Однак її викрили у використанні фотошопу.

І ось тепер 41-річна Кардаш'ян врахувала минулі помилки. У мережі з'явилися нові знімки Кім. На них вона позує у білому бікіні із нової колекції бренду SKIMS, засновницею якого вона є.

Усі фото зробила її помічниця на камеру iPhone 1 липня.

Західні ЗМІ повідомляють, що Кардаш'ян знаходиться на островах Теркс і Кайкос у Вест-Індії.

Так Кім виглядала до того, як схудла

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кім Кардаш'ян потрапила до списку американських мільярдерок, які самі заробили свої статки.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Кабачки

Завжди підгодовую так кабачки в липні, і вони рясно плодоносять без зупинки (відео)

Олександр Алієв та Микола Тищенко

«Якщо не хоче стрільнути собі в ногу»: Алієв жорстко затролив показушність нардепа Тищенка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.