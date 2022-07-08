Кім Кардаш'ян у білому бікіні наочно продемонструвала, що означає схуднути майже на 10 кг

Американська зірка реаліті-шоу та бізнеследі Кім Кардаш'ян нещодавно заявила мільйонам своїх шанувальників, що схудла на 9,5 кг. Дехто їй не повірив. Річ у тому, що кілька років тому Кім уже хвалилася в соцмережах тим, що їй вдалося скинути зайву вагу, і навіть розміщувала в Instagram фото як доказ. Однак її викрили у використанні фотошопу.

І ось тепер 41-річна Кардаш'ян врахувала минулі помилки. У мережі з'явилися нові знімки Кім. На них вона позує у білому бікіні із нової колекції бренду SKIMS, засновницею якого вона є.

Усі фото зробила її помічниця на камеру iPhone 1 липня.

Західні ЗМІ повідомляють, що Кардаш'ян знаходиться на островах Теркс і Кайкос у Вест-Індії.

Так Кім виглядала до того, як схудла

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кім Кардаш'ян потрапила до списку американських мільярдерок, які самі заробили свої статки.

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