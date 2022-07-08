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Опубліковано фото сина Меган Маркл та принца Гаррі, зроблені 4 липня

23:30 8 липня 2022
Син Меган Маркл та принца Гаррі Арчі

Принц Гаррі та Меган Маркл перетворилися на типову американську родину, пишуть британські газети. У п'ятницю, 8 липня, у пресі з'явилися фотографії Сассексів, зроблені на День незалежності США. Виявилося, що герцог та герцогиня прилетіли святкувати його з Каліфорнії до Вайомінгу.

Їх помітили на параді з нагоди 4 липня у місті Джексон. Гаррі та Меган взяли туди і свого трирічного сина Арчі.

Ці аматорські фото стали першими знімками старшої дитини Сассекс майже за два роки.

Підрослий правнук королеви Єлизавети II уважно спостерігав за парадом і смоктав червоний льодяник.

Меган була в джинсах, легкій блузці, коричневому крислатому капелюсі і сандалях. Гаррі вибрав для святкового дня шорти та футболку «поло».

Компанію Сассексам склала особистий тренер Меган з пілатес Хізер Дорак з дітьми.

Поки не ясно, чи взяли герцог і герцогиня з собою в поїздку малечу Лілібет, якій нещодавно виповнився рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям побували на одному з тенісних матчів Вімблдону.

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