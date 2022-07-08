Опубліковано фото сина Меган Маркл та принца Гаррі, зроблені 4 липня
Принц Гаррі та Меган Маркл перетворилися на типову американську родину, пишуть британські газети. У п'ятницю, 8 липня, у пресі з'явилися фотографії Сассексів, зроблені на День незалежності США. Виявилося, що герцог та герцогиня прилетіли святкувати його з Каліфорнії до Вайомінгу.
Їх помітили на параді з нагоди 4 липня у місті Джексон. Гаррі та Меган взяли туди і свого трирічного сина Арчі.
Ці аматорські фото стали першими знімками старшої дитини Сассекс майже за два роки.
Підрослий правнук королеви Єлизавети II уважно спостерігав за парадом і смоктав червоний льодяник.
Меган була в джинсах, легкій блузці, коричневому крислатому капелюсі і сандалях. Гаррі вибрав для святкового дня шорти та футболку «поло».
Компанію Сассексам склала особистий тренер Меган з пілатес Хізер Дорак з дітьми.
Поки не ясно, чи взяли герцог і герцогиня з собою в поїздку малечу Лілібет, якій нещодавно виповнився рік.
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