Кейт Міддлтон підкорила Вімблдон в елегантній сукні у горошок

У вівторок, 5 липня, принц Вільям та Кейт Міддлтон з'явилися на королівській трибуні Вімблдону. Герцог та герцогиня Кембриджські прийшли подивитися на півфінальний поєдинок, у якому зійшлися серб Новак Джокович та італієць Яннік Сіннер. Кейт обожнює теніс та намагається не пропускати турнір «Великого шлему» у Лондоні. Однак цього року вона вперше змогла вибратися на гру, хоча Вімблдон уже триває понад тиждень.

Поруч з Кебриджами сиділи батьки Кейт. Донька надіслала їм особисті запрошення.

Батьки Кейт Міддлтон

Вільям і Кейт повністю віддалися тому, що відбувалось на корті. Вони не приховували емоцій й поводилися як справжні вболівальники.

Герцогиня була у літній блакитній сукні у горошок від Алессандри Річ. Це одна з улюблених дизайнерів Кейт. Вбрання продається в Лондоні за 1810 доларів. Раніше дружина принца Вільяма обрала світлу сукню в горошок цього ж бренду для відвідування королівських перегонів в Аскоті. Та сукня обійшлася Кейт у 2400 доларів.

До речі, блакитну сукню герцогиня вже одягала місяць тому одного з чотирьох днів святкування Платинового ювілею Єлизавети II.

На цей раз Кейт доповнила імідж туфлями від Алессанри Річ, сонцезахисними окулярами та білою сумочкою бренду Mulberry.

Шанувальники герцогині захопилися вбранням.

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