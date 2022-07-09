Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Кривого Рогу 9 липня

У лікарні Кривого Рога померла 20-річна дівчина, яку було важко поранено під час ранкового ракетного обстрілу Інгулецького району. Як повідомив в мережі голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, медики кілька годин боролися за її життя, але дива не сталося.

Таким чином, ранковий обстріл міста забрав життя двох людей — ще одна жінка загинула на місці, вона саме прямувала на роботу в дитячий садок.

Наразі в лікарні залишається 43-річний батько померлої дівчини, про її смерть він ще не знає.

Двом іншим пораненим лікарі надали допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Ворог використав для обстрілу житлових кварталів міста РСЗВ «Торнадо-С» калібру 300 мм (зона ураження з модернізованим боєкомплектом — до 120 км). Удару було завдано з 70-кілометрової відстані (район населених пунктів Новорайськ та Костромка окупованої частини Херсонської області). Усього було випущено 10 ракет — осколкові та касетні боєкомплекти.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни відзначають, що нині армія рф намагається проводити штурм вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровщина, метою якого є відновлення позицій на півдні України.

Фото Pixabay

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