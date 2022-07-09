Противнику не вдається взяти під контроль Вуглегірську ТЕС, окупанти намагаються штурмувати на Краматорському напрямі, — Генштаб

З початком 136-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог активізував обстріли на Бахмутському напрямку — в районах Зайцевого, Берестового та Клинового. Також поблизу Спірного було завдано авіаудару. Проте Сили оборони України зірвали спроби встановлення окупантами контролю над територією Вуглегірської ТЕС і покращення тактичного становища в районі селища Доломітне. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, противника відкинули на попередні позиції.

На іншому «гарячому» напрямку — Харківському — окупанти лише ведуть оборону зайнятих раніше рубежів, обстрілюючи з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти Харківської області — Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, П’ятигірське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Шестакове та Рубіжне.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки, а на Краматорському — обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Нині наші воїни стримують штурмові дії ворога в районі населеного пункту Григорівка.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомляють, що на Харківщині рф розпочала штурм Дементіївки, щоб порушити наземні лінії зв'язку ЗСУ. Також експерти констатують відсутність істотних успіхів у просуванні ворога до Сіверська з Лисичанська.

Також відбувається штурм вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровщина, мета якого — відновлення позицій загарбника.

Нагадаємо, вранці ракетному обстрілу армія рф піддала Кривий Ріг, який напередодні відвідав президент Зеленський. Проте в цілому експерти оцінюють поточне становище на фронті як оперативну паузу, що її взяв ворог. Мета — створення умов для масштабніших наступальних операцій, а також для мобілізації економіки.

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