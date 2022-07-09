«Свідомо вдарили з „Ураганів“ по житлових кварталах»: рашисти обстріляли Кривий Ріг після візиту Зеленського, є жертви

Рано вранці 9 липня ворог підступно обстріляв з «Ураганів» Інгулецький район Кривого Рогу.

Як повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, загинула жінка 1981 року народження. Також поранення отримав чоловік 1979 року народження (його стан оцінюється як середньої важкості) і дівчина 2002 року народження (його донька).

Обласна влада також інформує про пошкодження будівлі школи і житлових будинків поруч. Згоріла й автівка, що стояла поряд.

Попередньо — ворог використав для обстрілу житлових кварталів касетні снаряди, тому мешканців просять зберігати обережність.

Відзначимо, що напередодні передові позиції ЗСУ на Дніпропетровщині відвідав президент Зеленський, який є уродженцем Кривого Рога. Очільник держави провів нараду у Криворізькому районі щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах та підрозділах, і провів онлайн-виступ у парламенті Словенії.

Фото Вікіпедія

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