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Суспільство та люди

Зеленському доведеться вирішити долю одностатевих шлюбів в Україні

16:57 9 липня 2022
Прапор ЛГБТ-спільноти

Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні, цивільний варіант яких схвалив і Папа Римський, набрала понад 25 тисяч голосів, таким чином, вона має бути розглянута президентом України. Станом на середину дня 9 липня, тобто за 56 днів до завершення кінцевого терміну, петицію підтримали 25486 громадян України (зареєстровано на сайті президента її було 3 червня).

Авторкою петиції є Анастасія Совенко.

«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», — пише вона у петиції.

Своєю чергою одним з підписантів і активних прихильників легалізації одностатевих відносин став голова Громадського об'єднання «Українські військові ЛГБТ за рівні права» та об’єднання ЛГБТ-військових Віктор Пилипенко.

«Ми невеличка група українського суспільства, нас всіх всього лиш від 7 до 12 відсотків. Через те, що нас мало і часто ми мало видимі, на нас зганяють свою агресію та ненависть радикали, носії радянської моралі, тюремних понятій та духовних скреп… З 1991 року, 2014-го, 24.02.2022 ми у лавах ЗСУ, НГУ, добровольчих батальйонів боронимо Вітчизну від загрози російської тиранії, імперіалізму, загрози тюремного закріпачення нашого права на свободу та існування», — пояснив він свою позицію у мережі.

Нагадаємо, Марші рівності в довоєнній Україні жодного разу не минали без протестів тих, хто виступає проти «неприродніх», на їх думку, стосунків. Своє несприйняття таких союзів висловлюють і деякі представники українського шоу-бізнесу.

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