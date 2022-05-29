«Бог створив Адама та Єву, а не Адама та Адама»: Федішин влаштувала «розбірки» з блогером Машуковським (відео)

Улюблена колись усіма українцями співачка Ірина Федишин, схоже, вирішила після скандального суддівства на «Євробаченні» стати зручною «мішенню» для нападок недоброзичливців.

На цей раз зразкова мама двох синів відреагувала на відео блогера Олега Машуковського.

Звичайно, привід дав сам Олег, який розмістив у TikTok ролик, на якому танцює у рожевій піжамі в образі сина Ірини Федишин на фоні ЛГБТ-параду.

«Син Ірини через 15 років», — підписав ролик Машуковський.

Таким чином блогер вирішив відреагувати на заяву Федишина про те, що одностатеве кохання — це гріх. Втім, відповідь співачки також не змусила довго чекати.

«А далі ваша „толерантність“ і цькування взагалі пробило дно. Ось так виглядає булінг у соцмережах», — написала артистка у своїх соцмережах.

Крім того, вона побажала ЛГБТ-спільноті, щоб вони пізнали радості батьківства і в їхньому житті теж були маленькі долоньки.

«Господь створив Адама та Єву, а не Адама та Адама» , — резюмувала співачка.

Ймовірно, у цій ситуації Ірині можна порадити не звертати уваги на спроби великої кількості людей «заробити бали» на її популярності, і не робити «скандальних викриттів», які можуть бути неоднозначно сприйняті у суспільстві.

Нагадаємо, висловлювання співачки про одностатеве кохання також розкритикували Анастасія Приходько та травести-діва Монро.

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