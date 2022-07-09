Зірка «Людини-павука» та «Джуманджі» Кірстен Данст вийшла заміж

Зірки Голлівуду Кірстен Данст та Джессі Племонс офіційно стали подружжям. 40-річна Кірстен та 34-річний Джессі зіграли весілля на Ямайці. Церемонія відбулася на популярному курорті Очо-Ріос. Подробиці поки що зберігаються в секреті.

Данст та Племонс познайомилися у 2016 році на зйомках серіалу «Фарго». Вони одразу почали зустрічатись та дуже швидко вирішили жити разом. Кірстен зізнавалася тоді, що знайшла у Джессі споріднену душу. У 2017 році пара оголосила про заручини.

Чотири роки тому у них народився син Енніс. А торік у нього народився молодший брат Джеймс.

Вагітність не завадила Кірстен зніматися у гучній драмі «У руках пса». Її чоловіка у картині зіграв Джессі. Вони обидва були номіновані за цей фільм на «Оскар», проте перемогти їм не вдалося.

Данст стала популярною актрисою ще у дитячому віці. Пізніше їй удалося продовжити успішну кар'єру. Кірстен стала зіркою багатьох відомих фільмів. До них належать перша трилогія «Людина-павук», «Джуманджі», «Меланхолія», «Приховані фігури».

Племонс більше відомий за серіалами. Він грав у таких хітах як «На всі тяжкі» та «Чорне дзеркало».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі.

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