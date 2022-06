Сукня від Версаче, поцілунок з Мадонною, танці без штанів: як пройшло весілля Брітні Спірс

У п'ятницю, 10 червня, у західних ЗМІ з'явилися подробиці весілля Брітні Спірс та Сема Асгарі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», популярна американська співачка втретє вийшла заміж .

Весілля відбулося в Лос-Анджелесі у її будинку вартістю 7 мільйонів доларів. Було кілька десятків гостей — суцільно знаменитості. Зокрема, привітати наречених приїхали королева попмузики Мадонна, популярна актриса Дрю Беррімор, співачка та актриса Селена Гомес, легендарна модельєрка Донателла Версаче, світська левиця Париж Гілтон, популярний актор Енсел Ельгорт та інші.

Париж Гілтон та Донателла Версаче

Як і очікувалося, Брітні не запросила своїх батьків та молодшу сестру. Спірс перебуває з ними у сварці.

Не було й синів співачки — 16-річного Шона та 15-річного Джейдена. Їхній батько, колишній чоловік Брітні Кевін Федерлайн заявив журналістам, що «хлопчики дуже раді за маму і бажають їй і Сему всього найкращого».

Весільну сукню для Брітні пошили у будинку Versace. Наречена виглядала у ньому казково.

Будинок потопав у трояндах та інших квітах.

Наречені проїхалися в білій з позолотою кареті — такий собі натяк на казку про Попелюшку.

Піснею для церемонії Спірс і Асгарі вибрали баладу Елвіса Преслі Can't Help Falling In Love («Не можу не закохатися»).

Брітні обрала дві обручки з діамантами. Сем захотів просту обручку

Після офіційної частини було влаштовано веселу вечірку. Брітні переодяглася спочатку в червону сукню, а потім вийшла до гостей і зовсім в одному чорному смокінгу Сема, під яким була тільки спідня білизна.

Брітні Спірс, Дрю Беррімор та Селена Гомес

Той самий поцілунок із Мадонною!

У такому вигляді Спірс хвацько танцювала з усіма. Мадонна не втрималася і поцілувала наречену в губи, повторивши їх скандальний поцілунок, який мало не зірвав церемонію вручення премій MTV у 2003 році.

