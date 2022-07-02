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Спорт

Колишній футболіст збірної України загинув внаслідок обстрілу Сергіївки

9:36 2 липня 2022
Олександр Шишков

Черговий теракт російських окупантів забрав життя ще одного українського спортсмена. Напередодні внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка у Білгород-Дністровському районі Одеської області загинув колишній гравець збірної України з пляжного футболу, президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» та Асоціації пляжного футболу Одеси 42-річний Олександр Шишков. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури нашої країни Євген Оніщук.

«Велика втрата для футбольної родини України, — написав Євген Оніщук. — Внаслідок ракетного удару рашистських нелюдів по містечку Сергіївка на Одещині загинув тренер та президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков.

Ракета цих недолюдів потрапила в один із цих будинків позаду нас на фото. Загинув Сашко, загинула дитина, загинула 21 невинна людина, що спали у своїх квартирах, дуже багато поранених. Мрії, плани — все перекреслили росіяни, завдавши ударів саме по мирному населенню — житлові будинки, торговельні центри…

Горіть у пеклі, сволочі! Нехай бумерангом усе те заподіяне зло повернеться до кожного з вас та до ваших родин. А росія, країна, яка породила це зло, повинна просто зникнути з лиця Землі".

Додамо, що історія футбольної школи у Сергіївці розпочалася у 2010 році, коли Шишков створив її, продавши свою однокімнатну квартиру. До речі, тренерами в «Атлетиці» працюють уславлені українські ексфутболісти Іван Гецко, Денис Колчин, Андрій Телесненко та інші.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон України Ігор Бойко загинув на війні з рашистами за три дні до 30-річчя.

Фото Facebook

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