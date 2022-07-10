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Суспільство та люди

Медузи пішли, відпочиваючі — теж: на спорожнілих пляжах Кирилівки панує смуток (відео)

10:13 10 липня 2022
Пляж у Кирилівці

Ще під час боїв у Маріуполі, де українські воїни утримували позиції на «Азовсталі», а рашисти завдавали по його території масованих ударів, у міськраді попереджали про екологічну катастрофу — у разі руйнування технічних споруд, що стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню, могла бути знищена флора та фауна Азовського моря. У тому числі й медузи, на яких у мирний час постійно скаржилися туристи, які приїжджають у курортну Кирилівку в Запорізької області.

Нині населений пункт, що колись був одним із найпопулярніших курортів на Азовському морі, знаходиться в окупації. На даний момент у Кирилівці немає ані медуз, ані напливу туристів.

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«Любимая Кирилловка» викладає у мережу відео, зняте на пляжі, на який прийшло зовсім небагато людей.

«Так, сум», «А раніше тут люди стоячи засмагали, і стоячи доводилося купатися», — журяться учасники групи.

 

Зазвичай у липні в Кирилівці у повну силу працювали пляжі та бази відпочинку, світили вогнями атракціони та весело ходили продавці креветок, кукурудзи та пахлави… Наразі ж залишається лише сподіватися на те, що після нашої перемоги життя у Кирилівці знову налагодиться і заб'є ключем.

 

Раніше мешканці Кирилівки розповідали, що місцева колаборантка, яку окупанти призначили на керівну посаду, вимагає «данину» від місцевих підприємців, які торгують на ринку.

Фото — скріншот

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