«Вимагають з кожного підприємця по 1000 гривень данини»: колаборанти шантажують мешканців Кирилівки

Гауляйтерка окупованої курортної Кирилівки Катерина Уманець на місцевому ринку зажадала данину від підприємців. Про це повідомляють місцеві жителі, йдеться у телеграм-каналі «Риа-Мелитополь».

«Уманець зажадала від торгуючих сільгосппродукцією на ринку платити їй 59 грн на день готівкою. Ці сільгоспряди встановив для місцевих жителів голова Кирилівської громади Іван Малєєв. Торгівля ними була безплатною. Також за завданням Катерини Уманець колаборанти зібрали у селищній раді місцевих підприємців та оголосили розпорядження від імені гауляйтерки з вимогою платити по 1000 грн щомісяця».

Місцеві жителі розповідають: коли підприємці запитали, ким підписано розпорядження, їм відповіли, що підпис ставив «ваш голова» Уманець.

«Люди сказали, що їхній голова — це Малєєв, і платити відмовилися. Тоді їх почали вмовляти платити хоча б по 800 гривень».

Водночас у повідомленні вказано, що ходять чутки, нібито Катерина Уманець незабаром покине свою «посаду». Зайняти її місце пропонують ще одному місцевому колаборанту. Додамо, що у 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя.

Як раніше повідомлялося, на тимчасово захоплених територіях, зокрема Запорізької області, рашисти продовжують свавілля та мародерство: погрожують відібрати в українців землю і вводять свою податкову систему.

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