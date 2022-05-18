Без медуз назавжди: через бомбардування «Азовсталі» Азовське море може стати мертвим

Медузи, що псували курортникам літній відпочинок, через війну зовсім можуть зникнути з Азовського моря.

У Маріупольській міськраді не виключили, що масоване бомбардування «Азовсталі» рашистами могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Фото міськради Маріуполя

Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного моря. У зв'язку з цим мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що необхідний негайний допуск на цей об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня.

Офіційну заяву міськради деталізував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що нещодавно з «Азовсталі», позиції на якій продовжують утримувати українські воїни, на тимчасово окуповані території за посередництва міжнародних організацій вивезли 221 військового для подальшого обміну, ще 53 тяжко поранених направили до лікарні на території ОРДО.

Фото міськради Маріуполя

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