У Києві відновили роботу шести популярних у мешканців столиці тролейбусних маршрутів

В Києві тривають роботи з відновлення контактної мережі та запуску тролейбусних маршрутів.

Як повідомляють у «Київпастрансі», відновили роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 32, 33. На цій ділянці фахівці відновили 2225 м контактної мережі, яка постраждала у наслідок збройної агресій росії.

Рух відновлено за постійними схемами:

№ 6 — «Мінський масив — Майдан Незалежності»;

№ 18 — «Майдан Незалежності — вулиця Сошенка»;

№ 25 — «Станція метро „Почайна“ — проспект Свободи»;

№ 28 — «Станція метро «Лук'янівська — проспект Свободи»;

№ 32 — «Вулиця Північна — вулиця Сошенка»;

№ 33 — «Мінський масив — залізничний вокзал Південний».

У той же час повідомляється про припинення руху тимчасових тролейбусних маршрутів:

№ 6К — «Мінський масив — вул. Сирецька»;

№ 32Д — «Вул. Північна — вул. Сирецька».

У «Київпастрансі» обіцяють найближчим часом відновити пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, що в кінці червня рух столичним Південним мостом приватним транспортом закривався.

Фото «Київпастрансу»

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