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Україна

Південний міст у Києві знову закривають для приватного автотранспорту

11:05 21 червня 2022
Південний міст

Рух столичним Південним мостом, який повністю відкрили для руху 11 квітня, закривають для приватного транспорту з середи, 22 червня.

Як повідомляють у КМДА, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Нагадаємо, що у столиці нещодавно відкрили автомобільний рух мостами Метро та Патона. Столична влада повідомляла, що мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.

Фото КМДА

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