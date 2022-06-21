Південний міст у Києві знову закривають для приватного автотранспорту

Рух столичним Південним мостом, який повністю відкрили для руху 11 квітня, закривають для приватного транспорту з середи, 22 червня.

Як повідомляють у КМДА, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Нагадаємо, що у столиці нещодавно відкрили автомобільний рух мостами Метро та Патона. Столична влада повідомляла, що мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.

Фото КМДА

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter