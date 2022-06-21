Південний міст у Києві знову закривають для приватного автотранспорту
Рух столичним Південним мостом, який повністю відкрили для руху 11 квітня, закривають для приватного транспорту з середи, 22 червня.
Як повідомляють у КМДА, рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
Нагадаємо, що у столиці нещодавно відкрили автомобільний рух мостами Метро та Патона. Столична влада повідомляла, що мостом Патона організовано роботу чотирьох автобусних та двох тролейбусних маршрутів громадського транспорту.
Фото КМДА102
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