У Києві відновлюють рух ще п'яти маршрутів тролейбусів: куди можна буде доїхати без пересадки

В Києві завершують відновлення тролейбусної мережі на вулиці Кирилівська, пошкодженої під час російського ракетного обстрілу. Як повідомляє міська влада, планується замінити одразу 2225 метрів контактного дроту.

Таким чином, вже цієї неділі рух тролейбусів вулицею Кирилівською відновиться. Ідеться про маршрути №№ 6, 18, 25, 28, 33.

Після цього спеціалісти комунального підприємства «Київпастранс» ще мають відновити пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка, які також були пошкоджені через військову агресію рф.

Нагадаємо, у червні ремонтні роботи в центрі Києва — на вулиці Льва Толстого — вплинули на маршрути цілого ряду міських автобусів.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter