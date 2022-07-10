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По Харківщині знову вдарили ракетами: зруйновано будівлі, загинула молода дівчина

13:10 10 липня 2022
Обстріл

Місто Харків, яке можливо хочуть анексувати окупанти, під ранок було вкотре атаковане російськими загарбниками. Ракети потрапили на територію навчального закладу, дитячого санаторію та приватного будинку, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Пізніше інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами голови області, ракети вдарили по Основ'янському та Слобідському районах.

«О 03.30 внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітньої установи. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізовано чоловіка 62 років, Стан — середній», — написав Синєгубов.

Правоохоронці вже відкрили справу у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

На жаль, від обстрілу постраждали інші населені пункти області. Так, протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

В Ізюмському районі, Донецькій громаді через обстріл тричі виникали пожежі на відкритих територіях. Госпіталізовано чоловіка 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле із пшеницею на площі 0,1 га.

Тим часом у смт. Печенеги о 21 годині внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок.

«На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранено та госпіталізовано 42-річну жінку», — додав він.

У Богодухівському та Харківському районах, за його словами, також були спалахи на відкритих територіях та складських приміщеннях.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу ворог обстріляв також Дніпропетровську та Донецьку області.

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