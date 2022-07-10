По Харківщині знову вдарили ракетами: зруйновано будівлі, загинула молода дівчина

Місто Харків, яке можливо хочуть анексувати окупанти, під ранок було вкотре атаковане російськими загарбниками. Ракети потрапили на територію навчального закладу, дитячого санаторію та приватного будинку, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Пізніше інформацію підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов.

За словами голови області, ракети вдарили по Основ'янському та Слобідському районах.

«О 03.30 внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітньої установи. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізовано чоловіка 62 років, Стан — середній», — написав Синєгубов.

Правоохоронці вже відкрили справу у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі тривають першочергові слідчі дії.

На жаль, від обстрілу постраждали інші населені пункти області. Так, протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

В Ізюмському районі, Донецькій громаді через обстріл тричі виникали пожежі на відкритих територіях. Госпіталізовано чоловіка 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле із пшеницею на площі 0,1 га.

Тим часом у смт. Печенеги о 21 годині внаслідок обстрілу спалахнув приватний будинок.

«На жаль, 20-річна жінка загинула. Поранено та госпіталізовано 42-річну жінку», — додав він.

У Богодухівському та Харківському районах, за його словами, також були спалахи на відкритих територіях та складських приміщеннях.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу ворог обстріляв також Дніпропетровську та Донецьку області.

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