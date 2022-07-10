Ворог обстріляв Дніпропетровську та Донецьку області: під завалами опинилися десятки людей, є жертви

Окупанти, які напередодні обстріляли Кривий Ріг, продовжують завдавати ударів по Дніпропетровській області, зокрема, Зеленодольській громаді.

Про нічний обстріл повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук: «Протягом ночі ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, жертв та руйнувань немає. Обстрілів територій інших районів Дніпропетровщини протягом ночі не зафіксовано, допоки окупантів у нашій області немає».

Мешканці регіону під постом Лукашука у соцмережах пишуть, що близько 4 години ранку 10 липня чули вибухи у Дніпрі.

А за повідомленням оперативного командування «Південь», противник випустив 7 ракет «Смерч» по селищу Радушне, розташованому за 20 км від Кривого Рогу. За попередніми даними, жертв серед місцевих мешканців немає.

Набагато тривожніша ситуація склалася на Донеччині: щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Яру, який рашисти атакували з «Ураганів».

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його інформацією, в будинку повністю знищено два під'їзди.

Фото Павла Кириленка

«На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих жителів, там щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина», — написав він.

Фото Павла Кириленка

Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих та 5 поранених.

Фото Павла Кириленка

Також окупанти вбили мирних людей у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному Донецької області.

«Росія вбиває цивільних! За 9 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 особи отримали поранення. Зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі» , — написав Кириленко.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська на даний момент зосереджені на завданні ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

Фото Павла Кириленка

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