Підвищення пенсій в Україні: кому збільшать виплати до кінця року

Підвищення з 1 липня прожиткового мінімуму стало підставою для зростання інших соціальних виплат, у тому числі й пенсій. Але це підвищення не було останнім до кінця поточного року, нагадали в Пенсійному фонді України.

Так, з 1 жовтня очікується збільшення розміру пенсії за віком для непрацюючих осіб, які досягли 65 років та мають страховий стаж — не менше 30 років (жінки) та не менше 35 років (чоловіки).

Також особам віком від 70 до 75 років планується встановити щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень (у межах пенсійної виплати 10340,35 гривні). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату буде встановлено з дати досягнення 70-річного віку.

У ПФУ зазначили, що особам, старшим за 70 років, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та мають стаж для чоловіка — 35 років, для жінки — 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень.

«Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків, менше 30 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень», — йдеться в повідомленні ПФУ.

Ще одне підвищення заплановано на 1 грудня, коли зросте розмір мінімальної пенсійної виплати до 2093 грн, оскільки буде підвищено рівень прожиткового мінімуму.

Також з 1 грудня мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 гривень для осіб віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок, та отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійному страхуванні» та не працюють.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, у яких випадках можуть не зарахувати страховий стаж під час війни.

Фото Pixabay

282

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter