Страховий стаж під час війни: у яких випадках його не зарахують

Страховий стаж є базовим показником при призначенні пенсії. Він визначає період, за який було сплачено щомісячні страхові внески. При несплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час воєнного стану страховий стаж не зараховуватиметься, повідомили у Пенсійному фонді.

«Згідно з чинним законодавством, до страхового стажу зараховуються лише ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. І хоча держава дозволила деяким категоріям громадян не платити ЄСВ, необхідно усвідомлювати, що наслідком такого рішення стане „пробіл“ у страховому стажі», — йдеться у повідомленні.

Втратити свій страховий стаж можна також, перервавши трудові відносини.



Ситуація, коли людина не отримує зарплату, але її й не звільняють, теж загрожує втратою страхового стажу. Адже за цей час немає сплати податків до бюджету, зокрема й ЄСВ. А за несплати ЄСВ страховий стаж не зараховується.



Якщо призупинення трудових відносин обіцяє бути недовгим та відсутність кількох місяців страхового стажу не вплине критично на його загальний обсяг, можливо, варто його перечекати.

Якщо роботодавець не може чітко визначити час простою, юристи радять кілька варіантів виходу із ситуації:



- звільнитися та знайти іншу роботу, де роботодавець офіційно працевлаштує та сплачуватиме податки та ЄСВ.

- звільнитися та стати на облік до центру зайнятості;

- співпрацювати за договором цивільноправового характеру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як зміниться розмір пенсії та суми соцвиплат з 1 липня 2022 року.

Фото Pixabay

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