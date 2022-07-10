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«Ювелірне влучення»: ЗСУ завдали удару по військовій базі рашистів у Херсоні

16:12 10 липня 2022
Вибух у Херсоні

Бійці ЗСУ, які нещодавно знищили склад окупантів у тимчасово окупованому Херсоні, знову завдали удару по обласному центру — метою стала база рашистів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, який виклав у мережу фото величезної хмари диму, що піднімається над місцем удару.

«Орки лютують. Оточили центр міста і перевіряють усіх людей. Пропагандистам теж щось не подобається, і вони нарікають на ППО», — додав він.

За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, в Херсоні мало місце «ювелірне влучення» по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля: «Вона горіла ще від ранкових влучень о 5 ранку, а потім знову, коли поцілили о 10. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатися про щось, окупанти стріляють у повітря».

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали двох ударів по командних пунктах, скупченням техніки та польових складів боєприпасів противника в районі Чорнобаївки.

Фото зі сторінки Сергія Братчука у соцмережах

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