ЗСУ вдарили по командних пунктах ворога та складах у районі Чорнобаївки, а також зірвали розвідку боєм під Слов'янськом, — Генштаб

У Генштабі Збройних Сил України зазначили, що на більшості ділянок фронту ворог зосередився на утриманні зайнятих позиций та протидії просуванні українських підрозділів, а також завдавав ударів по позиціях ЗСУ та населенних пунктах

«Розпочалася сто тридцять сьома доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов», — йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. А на Бахмутському ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар'ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.

«Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!» — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав удару по Кривому Рогу — є загиблі та постраждалі, пошкоджені школа та житлові будинки.

Фото Генштабу ЗСУ

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