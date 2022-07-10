Теорія та практика — окремо: як в Україні видаватимуть посвідчення водія з 24 липня

З 24 липня в Україні змінюється механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Як розповів «Суспільному» головний спеціаліст регіонального сервісного центру Костянтин Винниченко, запрацюють й нові правила отримання посвідчення водія.

Якщо раніше люди, які бажають отримати права, навчалися в автошколі два місяці, а потім складали одразу два іспити (теорію та практику), то з 24 липня все буде по-іншому. Місяць відводиться на вивчення правил дорожнього руху, після чого сдається іспит у сервісному центрі, а ще один місяць — на практику з подальшою оцінкою навичок водіння.

Після вивчення правил дорожнього руху в автошколі учень отримує свідоцтво про завершення курсу, яке діятиме рік.

«У людини буде один рік для того, щоб скласти теоретичний іспит, щоб вона мала можливість звернутися до навчального закладу для практичної підготовки. Тобто ті, хто успішно склав теорію, повинні знову піти в автошколу, щоб пройти там курс практики. І коли вже буде отримано свідоцтво про практичне навчання, такий документ діятиме два роки», — пояснив Костянтин Винниченко.

Теоретичний іспит залишається незмінним: людина має 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань, зробивши не більше двох помилок.

Раніше Кабінет Міністрів України на період дії військового стану спрощував процедуру навчання та отримання посвідчення водія в сервісних центрах МВС. Українцям, які переїхали тимчасово жити в інший регіон, дозволяли скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі складено теоретичний іспит, а теоретичну частину навчання — проходити дистанційно. Отримання посвідчення водія також не прив'язувалося до місця, де складалися іспити.

Фото Pixabay

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