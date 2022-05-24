В Україні змінять процес підготовки водіїв: треба буде зробити п'ять кроків

В Україні, де спростили процедуру навчання та отримання прав під час війни, з 24 липня зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, з сьогоднішнього дня набула чинності відповідна ухвала.

Щоб отримати права водія, потрібно буде зробити 5 кроків:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке діє 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки та пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво в автошколі, що діє 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія.

«Також за два місяці з'явиться можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів. І ще одна приємна новина для осіб, у яких минув термін позбавлення права керування — з 24 травня вони можуть отримати посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Вся процедура проходила виключно за місцем реєстрації громадянина», — йдеться у повідомленні.

Також у Головному сервісному центрі МВС розповіли, як власники електрокарів можуть позбутися букв Z та V, якими нині «хизується» рашистська техніка, у своїх номерних знаках. Для цього потрібно надати паспорт, ІПН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та квитанцію про оплату послуги.

Раніше в МВС повідомляли, що уряд дозволив громадянам реєструвати, перереєструвати та знімати з обліку вживані транспортні засоби у центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна лише для нових транспортних засобів.

Фото Pixabay

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