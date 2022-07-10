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Події

Смертельна ДТП у Києві: легковик на швидкості в'їхав у електроопору, водій загинув на місці (фото)

17:21 10 липня 2022
Машина врізалася в стовп

У Шевченковському районі Києва сталася смертельна ДТП — автівка врізалася у стовп, її водий загинув на місці.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Києві, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Щусєва, 44.

Фото ДСНС

Рятувальники, які прибули до місця НП, встановили, що внаслідок зіткнення легкового автомобіля Mitsubishi з електроопорою водія затисло між сидінням та центральною стійкою автівки.

Фото ДСНС

Співробітникам ДСНС довелося використати гідравлічний інструмент, щоб деблоковати тіло загиблого.

Фото ДСНС

Про водія автівки відомо, що це чоловік 1985 року народження.

Нагадаємо, що нещодавно сталася трагічна ДТП — вночі автобус парамедиків зіткнувся із військовим КрАЗом, в якому пробило колесо. Загинула медичка із позивним «Австрійка», яка останніми роками проживала за кордоном, але повернулася в Україну, щоб рятувати поранених бійців.

Фото ДСНС

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