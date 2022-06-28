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Події

Сумна ДТП із військовими: автобус медбатальйону «Госпітальєри» зіткнувся з вантажівкою — є жертва та багато поранених

19:26 28 червня 2022
Автобус після ДТП

Екіпаж автобуса «Кракен» бригади «Госпітальєри» потрапив у ДТП, внаслідок якого загинула медик із позивним Австрійка. Про це повідомила народний депутат України, вона ж командир бригади «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

За її інформацією, вночі автобус медиків зіткнувся із військовим КрАЗом, у якому пробило колесо. Вантажівка стояла на дорозі без будь-яких освітлювальних знаків.

Загибла останніми роками проживала в Австрії, але повернулася в Україну, щоб рятувати поранених бійців.

Парамедик "Австрійка"

Також внаслідок ДТП постраждав травматолог, громадянин Греції із позивним Коринф, який отримав серйозне пошкодження руки. Є травми і в інших членів екіпажу.

«(Коринф. — Авт.) отримав складну травму руки, внаслідок чого його права кисть ампутована, і він уже не зможе працювати за своєю спеціальністю. Анастезіолог Катя отримала тяжкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації. Анастезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали пошкодження середнього ступеня», — йдеться у повідомленні нардепа.

Прощання із загиблим парамедиком відбудеться у четвер, 30 червня, у Михайлівському соборі.

Нагадаємо, у грудні 2015 року сама Зінкевич потрапила у страшну ДТП на Дніпропетровщині. Вона вижила, але отримала складні травми хребта, ребер та внутрішніх органів, і з того часу пересувається лише в інвалідному візку.

Фото facebook.com/yana.hospitallers/

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