Дивом врятували: у Дніпрі вилікували хлопчика з Бахмута, який зумів вижити після страшного обстрілу рашистів (відео)

В Дніпрі медики врятували школяра з Бахмута — місто, як і інші населені пункти України, часто опиняється під вогнем рашистів.

Будинок, в якому шестикласник Артем жив з батьками, був зруйнований після удару ворожої важкої артилерії, повідомляє «ТСН» .

Про події того страшного ранку згадує мама школяра Ольга: «Одна страшна мить. Раз і все! Якийсь великий гомін і дуже великий вибух. І хата посипалася. Я думаю: Господи, мої живі чи ні. І коли я вже чую: „Тату, що з мамою?“ Дивлюся, що тато весь у крові, але живий! Господи, руки, ноги на місці, цілі, живі? Все, кажу, щасливі».

За її словами, Артема закрив собою його батько, проте віконна рама впала прямо на дитину. Медики діагностували у нього черепно-мозкову травму, струс головного мозку та різану рану носа.

«Я спав. Почув величезний звук, бомбило дуже сильно. Мене тато взяв за ногу і відніс до ванної кімнати. Я стояв, плакав, кричав: «Де мама?» — згадує хлопчик. А його мама додає: «Ми навіть не знали, куди вийти. Там горить, там сусід весь у жахливому стані. Цей — сховай мене кудись. А я навіть не знаю, куди — все вилетіло і розсипалося на шматки. Куди? Я його обійняла: «Потерпи, трохи потерпи».

Поранений батько хлопчика залишився дбати про немічну бабусю, а Артема одразу повезли до Дніпра. «Насправді дитині пощастило, вона була доставлена до нашого закладу. Рана зашита косметичним швом. Ми зробили все, щоб не залишилося жодного рубця», — стверджує дитячий нейрохірург Петро.

Зараз школяр почувається набагато краще, хоч і здригається від кожного гучного звуку. Вони чекають, коли медики дозволять покинути лікарню. Повертатися їм уже нема куди… Тому родина шукатиме нове місце проживання.

Нагадаємо, що 26 червня рашисти завдали масованого удару по Києву — було зруйновано частину багатоповерхового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів семирічну дівчинку та її маму. Дитині якимось дивом вдалося поміститися у повітряній кишені між бетонними брилами.

Фото — скріншот

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