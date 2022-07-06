Допомогли сильний ангел-охоронець та гімнастика: 7-річна Женя дивом вижила після ракетного обстрілу Києва та врятувала маму

26 червня рашисти завдали масованого удару по Києву. Було зруйновано частину багатоповерхового будинку. Розбираючи завали, рятувальники одразу витягли маленьку дівчинку. Пізніше з-під бетонної плити витягли її маму.

Історія дивовижного порятунку 7-річної Жені та її мами Катерини Волкової вразила не лише співробітників ДСНС, а й усю Україну. Рятувальники кажуть, що вижити дівчинці допомогли заняття гімнастикою, а також розмови… про кохання.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Женя кричала, кликала на допомогу. Однак, де вона знаходиться серед пилу, крику, вогню — не було зрозуміло. Під бетонні плити, що впали, поставили підпору. Артур зміг просуватися лежачи, і раптом у щілини побачив ногу. Зверху палав вогонь, на Женю почала капати гаряча вода, Артур засунув у щілину куртку від форми і зміг її накрити», — розповів один з рятувальників.

Щоб підтримати дівчинку, інший рятувальник Максим Хорунжий почав з нею говорити. Було важливо, щоб дитина не мовчала. Найбільше її зацікавила тема про кохання. Дівчинка розповідала про хлопчика-однолітка Артема, з яким вона мріє подивитися мультики, згадує чоловік.

Рятувальник говорив з Женею про кохання та мультики.

За словами Катерини, вона чула цю розмову з-під завалів і була вражена, як дитина змогла приборкати паніку, слухати та виконувати прохання рятувальників.

ДСНС-ники кажуть, що у маленької Жені сильний ангел-охоронець та їй дуже допомогла гімнастика — вона змогла правильно згрупуватися, скластися у маленьку книжечку і поміститися в повітряній кишені між бетонними плитами.

Дівчинка весь час була у свідомості та згадувала маму.

Коли дитину витягували, вона була свідома і могла говорити. «Єдине, що вона просила — це врятувати маму. Дитина дуже чітко вказала, де вона знаходиться, тому рятувальникам вдалося досить швидко витягнути жінку з-під завалів», — йдеться у сюжеті.

Це визнає і Катерина: «Вона врятувала і себе, і мене. Здається, завдяки їй вони дізналися, що я там є».

Що цікаво, у квартирі, яку зруйнувала російська ракета, рятувальники знайшли єдину вцілілу річ — гімнастичний купальник, розшитий камінням. Саме в ньому, за словами Катерини Волкової, дівчинка здобувала всі головні перемоги на гімнастичних турнірах. Купальник майже завжди приносив Жені перемогу.

Женя збиралася сказати своїм рятувальникам головні слова, але розхвилювалася та передала листа, де було написано, що вона хотіла сказати. «Написала: «Я вас люблю, ви найкращі», — розповідають рятувальники.

У вівторок, 5 липня, дівчинку та її маму виписали з лікарні. Женя отримала тільки ранки та подряпини і зараз почувається добре, у Катерини пошкоджений хребет. Батько сім'ї загинув одразу.

Керівник частини спеціальних рятувальних робіт ДСНС у Києві Артур Моркотенко, який витягував Женю з-під завалів, згадує, що у ті хвилини плакали майже всі присутні чоловіки.

Учора, 5 липня, Женю виписали додому, тепер вона разом з мамою житиме у бабусі. Попереду ще робота з психологом. Поки що вона мріє, щоб мама стала на ноги та піклується про неї як може. Коли мати зможе ходити, Женя просить купити собаку.

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Фото скріншот відео

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