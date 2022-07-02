Російські терористи обстріляли Одесу, Харків, Миколаїв та Бахмут: поранено щонайменше п'ятьох людей, серед них — дитина (відео)

Минула ніч і ранок знову стали важким випробуванням для українців через обстріл, якому російський ворог піддав ряд наших міст.

Так, пізно ввечері 1 липня було обстріляно Одеську область, повідомив у Telegram речник ОВА Сергій Братчук.

Зазначається, що удару було завдано з літака з боку Чорного моря.

На щастя, добре спрацювала ППО і збила ракету X-31 над областю.

Ранок суботи, 2 липня, став тривожним і для мешканців Харкова: у місті лунають потужні вибухи, спрацювала сирена повітряної тривоги. Про це передає «Супільне» .

В одному з районів стоїть стовп густого диму.

Мешканців просять залишатися в укриттях.

Також ранкові вибухи зафіксовано 2 липня й у Миколаєві: у місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Мешканців просять залишатися у укриттях.

«У місті лунають потужні вибухи! Залишайтеся в укриттях», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Миколаєві 1 липня вранці пролунала серія потужних вибухів, під час яких у місті було оголошено повітряну тривогу.

Ще одним містом, яким випустили ракети путінські вбивці, став Бахмут.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



За його словами, окупанти обстріляли Бахмут із гармат і завдали авіаудару.

Внаслідок обстрілів — 5 поранених, серед яких і 11-річна дитина.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня ракетні війська завдали кілька ракетних ударів по півдню України, в результаті зруйновано дев'ятиповерхівку та базу відпочинку в Сергіївці. Поки що відомо про 21 загиблого.

Президент Зеленський назвав такі дії ворога цілеспрямованим терором проти українців і повідомив, що лише в Миколаєві в ніч проти 1 липня було вбито 4 людей з однієї родини.

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