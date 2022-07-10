Ворог намагався активно використовувати танки та авіацію, але після провалу наступу на двох напрямках перейшов до поширення фейків, — Генштаб

В Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на фронті, попередили, що російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів — людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, в якому б регіоні вони не знаходилися.

«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та багатоквартирних житлових будинках. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію», — йдеться у повідомленні.

На сто тридцять сьому добу спротиву широкомасштабній російській агресії ситуація в України наступна:

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Раніше повідомлялося, що 10 липня ЗСУ завдали два удари по базі рашистів, яка була облаштована у тимчасово окупованому Херсоні.

Фото Генштаба ЗСУ

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