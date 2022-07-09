Після кривавого обстрілу Кривого рогу 9 липня росіяни обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу було поранено шістьох цивільних. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України у Telegram.

«9 липня близько 10:00 російські військові здійснили обстріл центральної частини Харкова. За попередніми даними, удар, ймовірно, було завдано балістичною ракетою „Іскандер“. Внаслідок обстрілу поранено шістьох людей, серед них 12-річна дівчинка. Один зі снарядів влучив у двоповерховий будинок, що призвело до його руйнування. Пошкоджено сусідні будинки. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та співробітники відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області», — повідомили у відомстві.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також сьогодні було обстріляно Миколаїв. Про це повідомив у Telegram губернатор області Віталій Кім.

«6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Чого не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», в Інституті вивчення війни відзначають, що нині армія рф намагається проводити штурм вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровщина, метою якого є відновлення позицій на півдні України.

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