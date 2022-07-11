Українець-патріот Новіков став у столиці Англії найсильнішою людиною планети (відео)

26-річний український силач Олексій Новіков, який на початку квітня став найсильнішою людиною Європи, тріумфував і на турнірі The Strongman Classic 2022, який проходив у Лондоні у легендарному Royal Albert Hall.

Наш співвітчизник приїхав на змагання в якості чинного переможця й успішно захистив свій титул. За підсумками п'яти вправ — підйом гантелі, «ворота Геркулеса», «прогулянка фермера», тяга акселя та підйом каміння на п'єдестал — Олексій набрав 54 бали, значно випередивши своїх суперників. Другим став канадець Мітчелл Хупер (42 очки), третім — американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

Підйом гантелі

«Прогулянка фермера»

Після своєї перемоги український богатир, який активно займається на батьківщині волонтерською діяльністю, на своїй сторінці в Instagram закликав усіх донатити на армію, яка протистоїть агресору з рф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша людина планети-2020 перевела 100 тисяч доларів на потреби української армії.

Фото Twitter GIANTS LIVE STRONGMAN

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