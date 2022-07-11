Просто дуже хотілося випити: під Києвом чоловік, якому не продали спиртне, відкрив вогонь по поліцейським (відео)

У Броварах (Київська область) чоловік, якому не вдалося купити спиртне, взяв рушницю та розбив двері магазину, а коли його спробували зупинити правоохоронці, відкрив вогонь у бік поліцейських.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, правопорушник — 53-річний місцевий житель. Співробітники Броварського районного управління поліції разом із бійцями КОРД затримали його за місцем проживання.

Під час обшуку в будинку виявили та вилучили рушницю, патрони та гранату РГН із запалом.

Фото ГУНП Київської області

Розпочато досудове розслідування за статтею про посягання на життя працівників правоохоронного органу. Санкція статті — до 15 років в'язниці або довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі осколкові поранення отримали поліцейські, які намагалися затримати торговця зброєю — останній мав гранату.

Фото поліції Київщини

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